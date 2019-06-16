Юный болельщик «предал» «Барселону» ради фото с Нурмагомедовым - Советский спорт
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16 июня 2019 19:30ФутболКоноплев Александр

Юный болельщик «предал» «Барселону» ради фото с Нурмагомедовым

Болельщиков «Реала» стало на одного больше.

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов согласился на фото с юным болельщиком «Барселоны», но при условии, что мальчик скажет: «Вперед, Мадрид!». Поклонник сине-гранатовых согласился и проскандировал кричалку принципиальных соперников каталонцев.

Отметим, что российский боец неоднократно признавался в симпатиях «Реалу».

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