Юный болельщик «предал» «Барселону» ради фото с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов согласился на фото с юным болельщиком «Барселоны», но при условии, что мальчик скажет: «Вперед, Мадрид!». Поклонник сине-гранатовых согласился и проскандировал кричалку принципиальных соперников каталонцев.

Отметим, что российский боец неоднократно признавался в симпатиях «Реалу».

The biggest madridista of #UFC is #Khabib 🇷🇺who reposed to take a poc with a Barca fan. #Khabib say No No first you have to say #HalaMadrid .Then he take a pic.

Bravo 👏 man. Love you khabib

