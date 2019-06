Афеллай снова стал игроком ПСВ

Контракт 33-летнего футболиста с клубом рассчитан на один сезон.

«Я провел здесь 15 лет своей жизни, и местный менталитет мне хорошо подходит. В последние месяцы я снова пережил это ощущение. Приятно вернуться в свой родной клуб», — цитирует Афеллая пресс-служба ПСВ.

В январе текущего года игрок был отчислен из английского «Сток Сити».

159 - Ibrahim Afellay is the midfielder with the second most Eredivisie appearances for @PSV this century, after Mark van Bommel (179). Return. pic.twitter.com/6kqkfdcI6c