Афеллай снова стал игроком ПСВ Вингер Ибрагим Афеллай на правах свободного агента подписал контракт с голландским ПСВ.

Контракт 33-летнего футболиста с клубом рассчитан на один сезон.

«Я провел здесь 15 лет своей жизни, и местный менталитет мне хорошо подходит. В последние месяцы я снова пережил это ощущение. Приятно вернуться в свой родной клуб», — цитирует Афеллая пресс-служба ПСВ.

В январе текущего года игрок был отчислен из английского «Сток Сити».