Афеллай снова стал игроком ПСВ

Контракт 33-летнего футболиста с клубом рассчитан на один сезон.
«Я провел здесь 15 лет своей жизни, и местный менталитет мне хорошо подходит. В последние месяцы я снова пережил это ощущение. Приятно вернуться в свой родной клуб», — цитирует Афеллая пресс-служба ПСВ.
В январе текущего года игрок был отчислен из английского «Сток Сити».
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