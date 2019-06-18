Афеллай снова стал игроком ПСВ - Советский спорт
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18 июня 2019 11:59ФутболСпирин Дмитрий

Афеллай снова стал игроком ПСВ

Вингер Ибрагим Афеллай на правах свободного агента подписал контракт с голландским ПСВ.

Контракт 33-летнего футболиста с клубом рассчитан на один сезон.

«Я провел здесь 15 лет своей жизни, и местный менталитет мне хорошо подходит. В последние месяцы я снова пережил это ощущение. Приятно вернуться в свой родной клуб», — цитирует Афеллая пресс-служба ПСВ.

В январе текущего года игрок был отчислен из английского «Сток Сити».

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