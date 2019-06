Итальянский журналист: Лэмпард и «Челси» договорились

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард согласовал условия личного контракта с «Челси», сообщил в своем твиттере итальянский журналист Николо Скира.

Стороны готовы подписать соглашение до 2022 года. Ранее сообщалось, что «Дерби» просит у лондонцев четыре миллиона фунтов за уход специалиста.

Лэмпард выступал за «синих» с 2001 по 2014 год. На его счету 211 мячей в 648 играх. Футболист выиграл с клубом 13 трофеев.

