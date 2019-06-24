Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР на Кубке африканских наций

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций Кот-д’Ивуар обыграл ЮАР со счетом 1:0. Единственный гол на 64-й минуте провел Жонатан Коджиа.
23 июня в этой же группе Марокко обыграл Намибию со счетом 1:0.
В следующем туре Кот-д’Ивуар сыграет с Марокко, а ЮАР – с Намибией.
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