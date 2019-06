Промес перешел в «Аякс» (фото, видео)

Атакующий полузащитник сборной Голландии 27-летний Квинси Промес перешел из «Севильи» в «Аякс». Стороны подписали контракт до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне футболист провел 49 матчей во всех турнирах за «Севилью», в которых забил три гола и сделал девять результативных передач.

С 2014 по 2018 год Квинси защищал цвета московского «Спартака». В составе красно-белых футболист стал чемпионом России.

It’s time to show it in the city you love...❌❌❌#AmsterdamPromise