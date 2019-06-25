Мавритания крупно проиграла Мали на Кубке африканских наций - Советский спорт
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25 июня 2019 01:06ФутболКоноплев Александр

Мавритания крупно проиграла Мали на Кубке африканских наций

Сборная Мали возглавила группу E.

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали обыграла Мавританию – 4:1.

У победителей забивали Абдулай Диаби (37-я минута), Мусса Марега (45-я, пенальти), Адама Траоре (55-я и 73-я). У проигравших голом с пенальти отметился Моктар Сиди эль Хасен.

За сборную Мали в этом матче сыграл экс-полузащитник «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбия.

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