Мавритания крупно проиграла Мали на Кубке африканских наций

В матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Мали обыграла Мавританию – 4:1.

У победителей забивали Абдулай Диаби (37-я минута), Мусса Марега (45-я, пенальти), Адама Траоре (55-я и 73-я). У проигравших голом с пенальти отметился Моктар Сиди эль Хасен.

За сборную Мали в этом матче сыграл экс-полузащитник «Ростова» и тульского «Арсенала» Мусса Думбия.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCON2019 #MLIMTN pic.twitter.com/k7OeOFW9VZ