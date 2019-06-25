«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом Бывший полузащитник «синих» может возглавить команду после отставки Сарри.

«Дерби Каунти» сообщил на официальном сайте о том, что предоставил «Челси» разрешение вести переговоры с главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

«С учетом приближающейся для обоих клубов подготовки к сезону надеемся, что «Челси» сможет быстро завершить переговоры», – говорится на официальном сайте «баранов».

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge. — Derby County (@dcfcofficial) June 25, 2019

Напомним, 41-летний Лэмпард считается главным претендентом на пост главного тренера команды после отставки итальянца Маурицио Сарри. Он выступал за «синих» с 2001 по 2014 годы. За 13 лет он провел за клуб 640 матчей, в которых забил 209 голов и сделал 150 результативных передач.

Вместе с «Челси» Лэмпард стал трехкратным чемпионом Англии (2005, 2006, 2010), четырехкратным обладателем Кубка Англии (2007, 2009, 2010, 2012), двукратным обладателем Кубка лиги (2005, 2007) и Суперкубка Англии (2005, 2009), а также победителем Лиги чемпионов (2012) и Лиги Европы (2013).

В мае прошлого года он возглавил «Дерби Каунти», с которым занял шестое место в чемпионшипе.