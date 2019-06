«Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом

«Дерби Каунти» сообщил на официальном сайте о том, что предоставил «Челси» разрешение вести переговоры с главным тренером Фрэнком Лэмпардом.

«С учетом приближающейся для обоих клубов подготовки к сезону надеемся, что «Челси» сможет быстро завершить переговоры», – говорится на официальном сайте «баранов».

Derby County can confirm that they have granted permission for Chelsea to speak to Frank Lampard about the vacant managerial position at Stamford Bridge.