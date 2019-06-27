Звезда НБА Батлер забил пенальти Неймару

Защитник клуба НБА «Филадельфия» Джимми Батлер пробил пенальти в ворота, которые защищал форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Bleacher Report.
29-летний американец пробил точно в угол маленьких ворот, и бразилец не смог справиться с его ударом.
Напомним, Батлер провел в «Филадельфии» один сезон и теперь станет свободным агентом. В завершившемся сезоне команда дошла до полуфинала Восточной конференции, где в семи матчах проиграла серию будущему чемпиону – «Торонто». Ранее Батлер выступал за «Чикаго» и «Миннесоту». С 2015 по 2018 годы он неизменно участвовал в Матче всех звезд НБА.
27-летний Неймар в начале июня получил травму голеностопа, из-за которой пропускает домашний Кубок Америки.
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