«Ливерпуль» подписал голландского защитника - Советский спорт
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27 июня 2019 12:42ФутболСпирин Дмитрий

«Ливерпуль» подписал голландского защитника

Защитник «Зволле» Зепп ван ден Берг перешел в «Ливерпуль», сообщает официальный сайт английского клуба.

Игрок поставил подпись под долгосрочным контрактом с мерсисайдцами. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 2 миллиона евро.

Ван ден Берг является воспитанником «Зволле» и выступал в первой команде с марта 2018-го. В минувшем сезоне Эредивизи 17-летний игрок провел 15 матчей.

Ван ден Берг стал первым новичком Ливерпуля в летнее межсезонье.

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