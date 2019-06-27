«Ливерпуль» подписал голландского защитника

Буффон захотел вернуться в «Ювентус». А другие суперкамбэки помните? Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон решил продолжить карьеру в 41 год и спустя сезон вернется в «Ювентус» – клуб, где стал знаменитым. По этому поводу вспоминаем другие камбэки суперветеранов.

Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой? На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.

Анатолий Байдачный: Проще было СССР не разрушить, чем заманить белорусов в РПЛ Известный в прошлом советский нападающий, серебряный призер Евро-1972, бывший главный тренер минского «Динамо» и шести российских клубов назвал невозможным даже в будущем участие в РПЛ представителей Белоруссии.

Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться 22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.

Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России 42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.

Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращения Мария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года! Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.

Наши вратари подминают НХЛ под себя. У Бобровского и Василевского будет подмога В ближайшие несколько лет представительство российских вратарей в НХЛ может расшириться.

«Хотите добить наш футбол?» Жесткий спор в чате редакции на тему лимита Решение Исполкома РФС об изменении лимита на легионеров с сезона-2020/21 взорвало чат редакции. Считайте, что мы и вас туда добавили.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Андрей Червиченко: 30 процентов легионеров покупаются, чтобы разворовать бюджет Бывший президент «Спартака» прокомментировал принятый на исполкоме РФС новый лимит на легионеров.

Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео) 9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.