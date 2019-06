«Ливерпуль» подписал голландского защитника

Игрок поставил подпись под долгосрочным контрактом с мерсисайдцами. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила 2 миллиона евро.

Ван ден Берг является воспитанником «Зволле» и выступал в первой команде с марта 2018-го. В минувшем сезоне Эредивизи 17-летний игрок провел 15 матчей.

Ван ден Берг стал первым новичком Ливерпуля в летнее межсезонье.

Welcome to Liverpool FC, Sepp 🙌 #LFC have agreed a deal with PEC Zwolle for the transfer of Sepp van den Berg 🔴 https://t.co/Mf8uphGrAY