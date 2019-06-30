Испания выиграла молодежный чемпионат Европы - Советский спорт
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30 июня 2019 23:36ФутболКоноплев Александр

Испания выиграла молодежный чемпионат Европы

Германия не смогла защитить титул.

Сборная Испании обыграла Германию в финале молодежного чемпионата Европы по футболу – 2:1.

У победителей забивали Фабиан Руис (восьмая минута) и Дани Ольмо (69-я). У проигравших отличился Надим Амири (88-я).

Испания стала пятикратным чемпионом континента в этой возрастной группе (1986, 1998, 2011, 2013 и 2019).

Чемпионат Европы U21
Финал

Испания – Германия – 2:1 (1:0)

Голы: Руис, 8 (1:0); Дани Ольмо, 69 (2:0); Амири, 88 (2:1).

Испания: Сивера, Агиррегабирия, Нуньес, Вальехо, Фирпо, Марк Рока, Руис (Мерино, 78), Дани Ольмо, Себальос, Форнальс (Майораль, 72), Оярсабаль (Солер, 55).

Германия: Нюбель, Клостерманн, Та, Баумгартль, Хенрихс, Сердар (Нойхаус, 61), Эггештайн (Нмеча, 78), Дауд, Эзтунали (Рихтер, 72), Вальдшмидт, Амири.

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