«Герта» договорилась с «Ливерпулем» о продлении аренды Груича

Руководство немецкой «Герты» договорилось с «Ливерпулем» о продлении аренды полузащитника Марко Груича.
Отмечается, что следующий сезон сербский футболист проведет в Бундеслиге. Его переход обойдется клубу в 2 млн фунтов. Еще 500 тысяч фунтов «Герта» заплатит «красным» в качестве бонусов.
При этом сообщается, что если хавбек перестанет получать игровую практику, немцам придется выплатить штраф.
В минувшем сезоне 23-летний Груич отыграл за немецкий клуб 23 матча и забил 5 голов.
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