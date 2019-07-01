«Герта» договорилась с «Ливерпулем» о продлении аренды Груича - Советский спорт
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01 июля 2019 16:45ФутболГичунцев Артур

«Герта» договорилась с «Ливерпулем» о продлении аренды Груича

Футболист перебрался на «Энфилд» в 2016 году.

Руководство немецкой «Герты» договорилось с «Ливерпулем» о продлении аренды полузащитника Марко Груича.

Отмечается, что следующий сезон сербский футболист проведет в Бундеслиге. Его переход обойдется клубу в 2 млн фунтов. Еще 500 тысяч фунтов «Герта» заплатит «красным» в качестве бонусов.

При этом сообщается, что если хавбек перестанет получать игровую практику, немцам придется выплатить штраф.

В минувшем сезоне 23-летний Груич отыграл за немецкий клуб 23 матча и забил 5 голов.

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