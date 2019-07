«Герта» договорилась с «Ливерпулем» о продлении аренды Груича

Руководство немецкой «Герты» договорилось с «Ливерпулем» о продлении аренды полузащитника Марко Груича.

Отмечается, что следующий сезон сербский футболист проведет в Бундеслиге. Его переход обойдется клубу в 2 млн фунтов. Еще 500 тысяч фунтов «Герта» заплатит «красным» в качестве бонусов.

При этом сообщается, что если хавбек перестанет получать игровую практику, немцам придется выплатить штраф.

В минувшем сезоне 23-летний Груич отыграл за немецкий клуб 23 матча и забил 5 голов.

Marko Grujic will remain with @HerthaBSC on loan for the 2019/20 season.



Good luck for the new season, Marko.https://t.co/zRj9JmEURO