Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание QuiComo, тело спортсменки было найдено на дне озера во время поисковой операции итальянских спасателей.

Ранее сообщалось, что 24-летняя Исмаили отдыхала с подругой. Девушки арендовали лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Флориана нырнула в озеро, но не выплыла обратно.

Добавим, что Исмаили выступала за швейцарский «Янг Бойз» и была капитаном клуба.

Today is a very sad day!



Rest in peace Florijana Ismaili.



Gone too soon. 🇽🇰🇨🇭 pic.twitter.com/SC57XXEXqO