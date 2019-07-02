Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере На озере Комо найден труп пропавшей футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание QuiComo, тело спортсменки было найдено на дне озера во время поисковой операции итальянских спасателей.

Ранее сообщалось, что 24-летняя Исмаили отдыхала с подругой. Девушки арендовали лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Флориана нырнула в озеро, но не выплыла обратно.

Добавим, что Исмаили выступала за швейцарский «Янг Бойз» и была капитаном клуба.