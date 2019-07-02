Футболистка сборной Швейцарии Исмаили найдена мертвой в озере

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание QuiComo, тело спортсменки было найдено на дне озера во время поисковой операции итальянских спасателей.
Ранее сообщалось, что 24-летняя Исмаили отдыхала с подругой. Девушки арендовали лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Флориана нырнула в озеро, но не выплыла обратно.
Добавим, что Исмаили выступала за швейцарский «Янг Бойз» и была капитаном клуба.
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