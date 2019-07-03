Яя Туре подписал контракт с китайским клубом «Циндао Хайню»

Как сообщает Squawka News, 36-летний хавбек прибыл подписал контракт с клубом «Циндао Хайню», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Китая.
Сроки и финансовые условия контракта знаменитого ивуарийца с клубом не оглашаются.
«С самого начала своей футбольной карьеры я всегда любил вызовы, и теперь я решил принять этот новый вызов и снова войти в историю с футбольным клубом «Циндао Хайню». Это очень интересный молодой клуб с большим потенциалом, который придерживается той же философии - играть в красивый футбол! Для меня будет большой честью расти и преуспевать в этом клубе.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить владельца и сотрудников клуба за их теплый прием и поддержку. Я верю, что мой опыт в футболе предложит что-то новое для этого растущего клуба, и вместе мы сможем сделать большую историю», - прокомментировал подписание контракта полузащитник.
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