Яя Туре подписал контракт с китайским клубом «Циндао Хайню»

Как сообщает Squawka News, 36-летний хавбек прибыл подписал контракт с клубом «Циндао Хайню», который выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Китая.

Сроки и финансовые условия контракта знаменитого ивуарийца с клубом не оглашаются.

«С самого начала своей футбольной карьеры я всегда любил вызовы, и теперь я решил принять этот новый вызов и снова войти в историю с футбольным клубом «Циндао Хайню». Это очень интересный молодой клуб с большим потенциалом, который придерживается той же философии - играть в красивый футбол! Для меня будет большой честью расти и преуспевать в этом клубе.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить владельца и сотрудников клуба за их теплый прием и поддержку. Я верю, что мой опыт в футболе предложит что-то новое для этого растущего клуба, и вместе мы сможем сделать большую историю», - прокомментировал подписание контракта полузащитник.

DONE DEAL: Yaya Toure has signed for Qingdao Huanghai who play in the Chinese second division. pic.twitter.com/gYVKCX2mHO