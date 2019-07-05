«Аякс» оставил послание «Барселоне» на автобусе и страницах газет Чемпионы Голландии проводили Де Йонга в «Барселону».

«Аякс» провел акцию после перехода полузащитника Френки Де Йонга в «Барселону».

На туристических автобусах в столице Каталонии появилась надпись: «Барса», наслаждайся будущим, как это делаем мы», а рядом с ней изображена фотография 22-летнего полузащитника. С аналогичными посланиями вышли на рекламных полосах спортивные газеты Sport и El Mundo Deportivo.

What a send-off!



Dutch giants Ajax have hired a bus and taken out a full-page advert in a Spanish newspaper to wish Frenkie de Jong good luck as he joins Barcelona.



Full story ➡ https://t.co/OM5cXmNxNg pic.twitter.com/l31pUCBhRk — BBC Sport (@BBCSport) July 5, 2019

🗞️ @AFCAjax took out a page in @mundodeportivo to wish Frenkie de Jong good luck at @FCBarcelona 👏🙌 pic.twitter.com/nt2o9quynf — B/R Football (@brfootball) July 5, 2019

Напомним, накануне Де Йонг прибыл в Барселону и был представлен в качестве игрока команды. При этом о трансфере клубы договорились еще в январе. За переход полузащитника чемпионы Голландии получили 75 миллионов евро.

В составе «Аякса» Де Йонг провел 89 матчей, забил шесть голов и сделал 13 результативных передач.