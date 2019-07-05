«Аякс» оставил послание «Барселоне» на автобусе и страницах газет

«Аякс» провел акцию после перехода полузащитника Френки Де Йонга в «Барселону».
На туристических автобусах в столице Каталонии появилась надпись: «Барса», наслаждайся будущим, как это делаем мы», а рядом с ней изображена фотография 22-летнего полузащитника. С аналогичными посланиями вышли на рекламных полосах спортивные газеты Sport и El Mundo Deportivo.
Напомним, накануне Де Йонг прибыл в Барселону и был представлен в качестве игрока команды. При этом о трансфере клубы договорились еще в январе. За переход полузащитника чемпионы Голландии получили 75 миллионов евро.
В составе «Аякса» Де Йонг провел 89 матчей, забил шесть голов и сделал 13 результативных передач.
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