«Аякс» оставил послание «Барселоне» на автобусе и страницах газет

«Аякс» провел акцию после перехода полузащитника Френки Де Йонга в «Барселону».

На туристических автобусах в столице Каталонии появилась надпись: «Барса», наслаждайся будущим, как это делаем мы», а рядом с ней изображена фотография 22-летнего полузащитника. С аналогичными посланиями вышли на рекламных полосах спортивные газеты Sport и El Mundo Deportivo.

What a send-off!



Dutch giants Ajax have hired a bus and taken out a full-page advert in a Spanish newspaper to wish Frenkie de Jong good luck as he joins Barcelona.



Full story ➡ https://t.co/OM5cXmNxNg pic.twitter.com/l31pUCBhRk