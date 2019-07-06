«Челси» объявил о продлении контракта с Лофтус-Чиком - Советский спорт
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06 июля 2019 17:09ФутболГичунцев Артур

«Челси» объявил о продлении контракта с Лофтус-Чиком

На этой неделе команду возглавил бывший хавбек «синих» Фрэнк Лэмпард, который, как пишут СМИ, сделает ставку на воспитанников клуба.

Хавбек Рубен Лофтус-Чик договорился с «Челси» о продлении контракта до 2024 года. Сегодня, 6 июля, 23-летний полузащитник поставил подпись под новым соглашением.

Англичанин является воспитанником «синих». Он дебютировал за основу в 2015 году. На данный момент в его активе 72 матча, 12 голов и отдал 10 голевых передач.

Добавим, что в минувшем сезоне лондонский клуб выиграл Лигу Европы.

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