«Челси» объявил о продлении контракта с Лофтус-Чиком

Хавбек Рубен Лофтус-Чик договорился с «Челси» о продлении контракта до 2024 года. Сегодня, 6 июля, 23-летний полузащитник поставил подпись под новым соглашением.

Англичанин является воспитанником «синих». Он дебютировал за основу в 2015 году. На данный момент в его активе 72 матча, 12 голов и отдал 10 голевых передач.

Добавим, что в минувшем сезоне лондонский клуб выиграл Лигу Европы.

