Месси отказался выходить на церемонию награждения после победы над Чили - Советский спорт
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07 июля 2019 09:20Футбол

Месси отказался выходить на церемонию награждения после победы над Чили

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отказался выходить на церемонию награждения.

Как сообщает Goal.com, аргентинский форвард не вышел получать бронзовую медаль Кубка Америки, а также отсутствовал на командной фотографии, сделанной по завершении церемонии награждения.

Напомним, что в матче за третье место на турнире сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1.

Аргентинцы обыграли Чили (2:1) в матче за третье место. В составе аргентинской команды голами отметились Серхио Агуэро и Пауло Дибала. У чилийцев точный удар с 11-метровой отметки на свой счет записал Артуро Видаль.

Добавим, что Месси был удален на 37-й минуте встречи после стычки с полузащитником чилийской сборной Гари Меделем.

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