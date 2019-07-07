Месси отказался выходить на церемонию награждения после победы над Чили

Как сообщает Goal.com, аргентинский форвард не вышел получать бронзовую медаль Кубка Америки, а также отсутствовал на командной фотографии, сделанной по завершении церемонии награждения.
Напомним, что в матче за третье место на турнире сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1.
Аргентинцы обыграли Чили (2:1) в матче за третье место. В составе аргентинской команды голами отметились Серхио Агуэро и Пауло Дибала. У чилийцев точный удар с 11-метровой отметки на свой счет записал Артуро Видаль.
Добавим, что Месси был удален на 37-й минуте встречи после стычки с полузащитником чилийской сборной Гари Меделем.
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