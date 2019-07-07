Месси отказался выходить на церемонию награждения после победы над Чили Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отказался выходить на церемонию награждения.

Как сообщает Goal.com, аргентинский форвард не вышел получать бронзовую медаль Кубка Америки, а также отсутствовал на командной фотографии, сделанной по завершении церемонии награждения.

Напомним, что в матче за третье место на турнире сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1.

Аргентинцы обыграли Чили (2:1) в матче за третье место. В составе аргентинской команды голами отметились Серхио Агуэро и Пауло Дибала. У чилийцев точный удар с 11-метровой отметки на свой счет записал Артуро Видаль.

Добавим, что Месси был удален на 37-й минуте встречи после стычки с полузащитником чилийской сборной Гари Меделем.