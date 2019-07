Месси отказался выходить на церемонию награждения после победы над Чили

Как сообщает Goal.com, аргентинский форвард не вышел получать бронзовую медаль Кубка Америки, а также отсутствовал на командной фотографии, сделанной по завершении церемонии награждения.

Напомним, что в матче за третье место на турнире сборная Аргентины обыграла команду Чили со счетом 2:1.

Аргентинцы обыграли Чили (2:1) в матче за третье место. В составе аргентинской команды голами отметились Серхио Агуэро и Пауло Дибала. У чилийцев точный удар с 11-метровой отметки на свой счет записал Артуро Видаль.

Добавим, что Месси был удален на 37-й минуте встречи после стычки с полузащитником чилийской сборной Гари Меделем.

Lionel Messi refused to turn up to Argentina's medal ceremony after being sent off against Chile 😬#CopaAmerica pic.twitter.com/FjjoNEzkRz