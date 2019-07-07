Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Сборная Мадагаскара обыграла сборную ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.
Основное время матча закончилось вничью – 2:2. У Мадагаскара отличились Ибраим Амада (девятая минута) и Фанева Има Андриатсима (77-я минута). У конголезцев забили Седрик Бакамбу (21-я минута) и Кансель Мбемба (90-я минута).
В дополнительное время команды обошлись без забитых голов, а в серии пенальти точнее были островитяне – 4:2.
Напомним, что Мадагаскар впервые играет на Кубке африканских наций. Сборная ДР Конго – двукратный чемпион континента.
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