Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций - Советский спорт
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07 июля 2019 21:40ФутболКоноплев Александр

Мадагаскар вышел в четвертьфинал Кубка африканских наций

Мадагаскар мог закончить в основное время.

Сборная Мадагаскара обыграла сборную ДР Конго в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Основное время матча закончилось вничью – 2:2. У Мадагаскара отличились Ибраим Амада (девятая минута) и Фанева Има Андриатсима (77-я минута). У конголезцев забили Седрик Бакамбу (21-я минута) и Кансель Мбемба (90-я минута).

В дополнительное время команды обошлись без забитых голов, а в серии пенальти точнее были островитяне – 4:2.

Напомним, что Мадагаскар впервые играет на Кубке африканских наций. Сборная ДР Конго – двукратный чемпион континента.

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