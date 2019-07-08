Ибрагимович составил символическую сборную, поставив себя на каждую позицию

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович составил символическую сборную всех времен. Примечательно, что на каждую позицию он поставил себя.
«Представляю вам свою сборную всех времен. Надо только выбрать тренера. Думаю, им должен стать Златан», – написал форвард в своем Twitter.
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