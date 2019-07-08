Ибрагимович составил символическую сборную, поставив себя на каждую позицию - Советский спорт
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08 июля 2019 12:14ФутболГичунцев Артур

Ибрагимович составил символическую сборную, поставив себя на каждую позицию

Шведский футболист известен по выступлениям за «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович составил символическую сборную всех времен. Примечательно, что на каждую позицию он поставил себя.

«Представляю вам свою сборную всех времен. Надо только выбрать тренера. Думаю, им должен стать Златан», – написал форвард в своем Twitter.

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