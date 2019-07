Тадич подписал семилетний контракт с «Аяксом»

Нападающий «Аякса» Душан Тадич продлил контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает официальный сайт амстердамцев.

30-летний серб выступает за «Аякс» с июня 2018 года. На его счету 38 мячей в 56 матчах за клуб во всех турнирах. В минувшем сезоне он попал в символическую сборную Лиги чемпионов.

A true artist is never done. 🎨#ExtendingTadic pic.twitter.com/d7f4faUBMj