Тадич подписал семилетний контракт с «Аяксом»

Нападающий «Аякса» Душан Тадич продлил контракт с клубом до лета 2026 года, сообщает официальный сайт амстердамцев.
30-летний серб выступает за «Аякс» с июня 2018 года. На его счету 38 мячей в 56 матчах за клуб во всех турнирах. В минувшем сезоне он попал в символическую сборную Лиги чемпионов.
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