Сборная Сенегала обыграла команду Бенина и вышла в полуфинал Кубка африканских наций - Советский спорт
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10 июля 2019 21:15ФутболГичунцев Артур

Сборная Сенегала обыграла команду Бенина и вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Турнир проходит в Египте.

Футболисты сборной Сенегала нанесли поражение коллективу из Бенина в ¼ финала Кубка африканских наций.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Идрисса Гуйе, который отличился на 69-й минуте.

За выход в финал сенегальцы поспорят с победителем матча Мадагаскар – Тунис.

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