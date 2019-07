Сборная Сенегала обыграла команду Бенина и вышла в полуфинал Кубка африканских наций

Футболисты сборной Сенегала нанесли поражение коллективу из Бенина в ¼ финала Кубка африканских наций.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Идрисса Гуйе, который отличился на 69-й минуте.

За выход в финал сенегальцы поспорят с победителем матча Мадагаскар – Тунис.

STATS | Check out the full-time stats! Which team had the better overall performance? #TotalAFCON2019 #SENBEN pic.twitter.com/EkZxufJR7E