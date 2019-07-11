«Рома» подписала голкипера «Бетиса» за 23,5 миллиона евро Контракт испанца рассчитан на пять лет.

Голкипер «Бетиса» Пау Лопес продолжит карьеру в «Роме», сообщает официальный твиттер итальянского клуба. 24-летний испанец подписал с «джаллоросси» пятилетний контракт.

«Практически невозможно сказать «нет» такому клубу, как «Рома», – заявил Лопес. – Это значительный шаг вперед в моей карьере. Я воодушевлен тем, что в «Роме» уверены во мне. Готов к тому, чтобы принять этот захватывающий вызов».

Воспитанник «Эспаньола» провел один сезон (2016/2017) на правах аренды в «Тоттенхэме», а год назад перешел в «Бетис». В 35 матчах за команду Лопес пропустил 49 голов.

Добавим, что сумма трансфера составила 23,5 миллиона евро.