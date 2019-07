«Рома» подписала голкипера «Бетиса» за 23,5 миллиона евро

Голкипер «Бетиса» Пау Лопес продолжит карьеру в «Роме», сообщает официальный твиттер итальянского клуба. 24-летний испанец подписал с «джаллоросси» пятилетний контракт.

