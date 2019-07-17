«Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера - Советский спорт
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17 июля 2019 11:40ФутболГичунцев Артур

«Ньюкасл» объявил о назначении нового главного тренера

Ранее команду покинул испанец Рафаэль Бенитес.

Сегодня, 17 июля, английский специалист Стив Брюс возглавил «Ньюкасл», о чем сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что его контракт рассчитан на три года.

Таким образом, Брюс сменил у руля команды Рафаэля Бенитеса, который отказался продлевать соглашение из-за разногласий с руководством по вопросу трансферной политики.

В минувшем сезоне «сороки» заняли 13-е место в таблице премьер-лиги.

Что касается Брюса, то ранее он тренировал «Сандерленд», «Халл Сити», «Астон Виллу» и другие клубы Англии.

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