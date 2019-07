Гол с центра поля Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом» (видео)

«Тоттенхэм» выиграл у «Ювентуса» (3:2) в матче Международного кубка чемпионов на Национальном стадионе в Сингапуре.

В первом тайме «шпоры» вышли вперед после гола аргентинца Эрика Ламелы. После перерыва чемпионам Италии потребовалось четыре минуты, чтобы забить два гола усилиями еще одного аргентинца Гонсало Игуаина и португальца Криштиану Роналду. Впрочем, через пять минут бразилец Лукас Моура вновь сравнял счет, а на третьей компенсированной минуте форвард Гарри Кейн ударом с центра поля принес англичанам победу.

Harry Kane fortunate there. Aimless clearance nestles into the back of the net pic.twitter.com/HlfxUHZvHG