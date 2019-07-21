Гол с центра поля Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом» (видео)

«Тоттенхэм» выиграл у «Ювентуса» (3:2) в матче Международного кубка чемпионов на Национальном стадионе в Сингапуре.
В первом тайме «шпоры» вышли вперед после гола аргентинца Эрика Ламелы. После перерыва чемпионам Италии потребовалось четыре минуты, чтобы забить два гола усилиями еще одного аргентинца Гонсало Игуаина и португальца Криштиану Роналду. Впрочем, через пять минут бразилец Лукас Моура вновь сравнял счет, а на третьей компенсированной минуте форвард Гарри Кейн ударом с центра поля принес англичанам победу.
Отметим, что во втором тайме в составе «Ювентусе» дебютировали новички: полузащитник Адриен Рабьо и защитник Маттейс де Лигт.
В следующих матчах 24 июля «Ювентус» сыграет с «Интером», а 25 июля «Тоттенхэм» – с «Манчестер Юнайтед».
Сингапур (Сингапур)
Международный кубок чемпионов
«Ювентус» (Италия) – «Тоттенхэм» (Англия) – 2:3 (0:1)
Голы: Игуаин, 56. Роналду, 60 – Ламела, 30. Лукас Моура, 65. Кейн, 90+3.
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