Мальчик прибежал к Роналду на скамейку запасных «Ювентуса» и остался там досматривать игру (фото)

Юный болельщик прибежал на скамейку «Ювентуса» во время матча Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:3) в Сингапуре, сообщает «Газета.Ru».

Мальчик оказался незамеченным стюардами и оказался рядом с форвардом Криштиану Роналду, который к тому времени был уже заменен. 34-летний португалец тепло встретил своего поклонника, сфотографировался с ним и предложил досмотреть игру на скамейке запасных «Ювентуса».

Cristiano Ronaldo made a young fan's day after he invited him to sit with Juventus bench during a friendly against Tottenham. 👏👍 pic.twitter.com/St8basfRKt