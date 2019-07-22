Мальчик прибежал к Роналду на скамейку запасных «Ювентуса» и остался там досматривать игру (фото)

Юный болельщик прибежал на скамейку «Ювентуса» во время матча Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:3) в Сингапуре, сообщает «Газета.Ru».
Мальчик оказался незамеченным стюардами и оказался рядом с форвардом Криштиану Роналду, который к тому времени был уже заменен. 34-летний португалец тепло встретил своего поклонника, сфотографировался с ним и предложил досмотреть игру на скамейке запасных «Ювентуса».
Напомним, Роналду был заменен на 63-й минуте, через три минуты после того, как вывел свою команду вперед. Однако вскоре «Тоттенхэм» сравнял счет, а в компенсированное время удар с центра поля в исполнении форварда Гарри Кейна принес «шпорам» победу.
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