«Челси» – 32-й в списке самых дорогих клубов мира - Советский спорт
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22 июля 2019 19:51ФутболКоноплев Александр

«Челси» – 32-й в списке самых дорогих клубов мира

Клубы россиян вошли в топ-40.

Forbes составил список самых дорогих спортивных клубов мира.

Его возглавила команда из NFL «Даллас Ковбойз» (пять млрд долларов). Чуть дешевле стоят бейсбольные «Нью-Йорк Янкиз» (4,6 млрд) и футбольный «Реал» (4,24 млрд).

В первую пятерку также вошли «Барселона» (4,02 млрд) и баскетбольный «Нью-Йорк Никс» ($4 млрд).

Клуб Романа Абрамовича «Челси» стал 32-м (2,58 млрд), а «Бруклин Нетс» Михаила Прохорова заняли 37-е место (2,35 млрд).

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