Жена Малафеева – о заплыве в Босфоре: Это непередаваемые эмоции

— Долго готовились к Босфору?
— Научилась хорошо плавать я совсем недавно. Только в мае я полноценно поплыла, у меня это хорошо стало получаться. Тогда и почувствовала в себе силы, начала активно тренироваться.
— Как прошел сам заплыв? Течение было сильным?
— В первый день, когда мы туда приехали, нам устроили тренировку, чтобы почувствовать, опробовать течение. Мне казалось, течение я уже точно знаю, в Средиземном море я же заранее тренировалась, но нет... Ничего подобного с этим не сравнится. Тебя закидывает в воду, ты ощущаешь, что ты подвластен стихии, тебя уносит куда-то. Если ты пытаешься бороться, то ты просто стоишь на месте, у тебя кончаются силы. Нет никакого желания плыть.
— Ваше время — один час и 10 минут. Это хороший показатель. Вы именно к такому времени готовились?
— На самом деле хотела уложиться в один час и 20 или 30 минут, но получилось за 1:10.
— Какие были эмоции на финише, когда вы поняли, что это все закончилось?
— Не хотелось вылезать из воды! Пару минут просто лежала на воде, смотрела по краям, наслаждалась и кайфовала от того, что я это сделала. Конечно, это непередаваемые эмоции, - рассказала Малафеева в интервью Life.ru.
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