ХК ЦСКА: Когда Капризов приходит на футбол, ЦСКА побеждает - Советский спорт
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29 июля 2019 14:21ФутболЛипкин Антон

ХК ЦСКА: Когда Капризов приходит на футбол, ЦСКА побеждает

Обладатели Кубка Гагарина посетили матч с «Локомотивом».

Игроки хоккейного ЦСКА Кирилл Капризов и Никита Нестеров посетили матч третьего тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:0) на «ВЭБ Арене» в Москве.

Фото обладателей Кубка Гагарина появилось в твиттере красно-синих.

«Когда Кирилл Капризов приходит на футбол, ПФК ЦСКА побеждает», – говорится в сообщении.

Напомним, единственный гол в матче на 42-й минуте забил форвард Федор Чалов, реализовавший пенальти, назначенный главным арбитром Владиславом Безбородовым после видеопросмотра.

Добавим, что хоккеисты ЦСКА уже вышли из отпуска и начали подготовку к новому регулярному чемпионату КХЛ, который стартует 1 сентября матчем с «Авангардом» в Москве.

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