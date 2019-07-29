ХК ЦСКА: Когда Капризов приходит на футбол, ЦСКА побеждает

Игроки хоккейного ЦСКА Кирилл Капризов и Никита Нестеров посетили матч третьего тура премьер-лиги с «Локомотивом» (1:0) на «ВЭБ Арене» в Москве.
Фото обладателей Кубка Гагарина появилось в твиттере красно-синих.
«Когда Кирилл Капризов приходит на футбол, ПФК ЦСКА побеждает», – говорится в сообщении.
Напомним, единственный гол в матче на 42-й минуте забил форвард Федор Чалов, реализовавший пенальти, назначенный главным арбитром Владиславом Безбородовым после видеопросмотра.
Добавим, что хоккеисты ЦСКА уже вышли из отпуска и начали подготовку к новому регулярному чемпионату КХЛ, который стартует 1 сентября матчем с «Авангардом» в Москве.
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