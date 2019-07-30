Форвард «Милана» Кутроне перешел в «Вулверхэмптон»

Форвард сборной Италии Патрик Кутроне перебрался в АПЛ, став игроком «Вулверхэмптона».
Отмечается, что за его переход «Милан» получил 18 млн евро. Еще 4 млн евро «россонери» могут заработать в случае его удачного выступления.
21-летний нападающий является воспитанником красно-черных. В составе первой команды он провел 90 матчей, забил 27 голов и отдал 7 голевых передач.
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