Форвард «Милана» Кутроне перешел в «Вулверхэмптон»

Форвард сборной Италии Патрик Кутроне перебрался в АПЛ, став игроком «Вулверхэмптона».

Отмечается, что за его переход «Милан» получил 18 млн евро. Еще 4 млн евро «россонери» могут заработать в случае его удачного выступления.

21-летний нападающий является воспитанником красно-черных. В составе первой команды он провел 90 матчей, забил 27 голов и отдал 7 голевых передач.

