Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды (видео)

Как сообщает в своем Twitter журналист Эмануэль Рошу, главный арбитр ответной встречи Арнолд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды.
Из-за инцидента игра была прервана на 35 минут, но позже было принято решение, что обязанности главного рефери матча возьмет на себя четвертый судья.
Добавим, что обе встречи между командами завершились вничью – 0:0. В дополнительное время игрокам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты румынского клуба – 3:1.
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