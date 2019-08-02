Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды (видео) Румынская «Университатя» в серии послематчевых пенальти обыграла венгерский «Гонвед» во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Как сообщает в своем Twitter журналист Эмануэль Рошу, главный арбитр ответной встречи Арнолд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды.

Из-за инцидента игра была прервана на 35 минут, но позже было принято решение, что обязанности главного рефери матча возьмет на себя четвертый судья.

Добавим, что обе встречи между командами завершились вничью – 0:0. В дополнительное время игрокам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты румынского клуба – 3:1.