Судья в матче Лиги Европы не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды (видео)

Как сообщает в своем Twitter журналист Эмануэль Рошу, главный арбитр ответной встречи Арнолд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды.

Из-за инцидента игра была прервана на 35 минут, но позже было принято решение, что обязанности главного рефери матча возьмет на себя четвертый судья.

Добавим, что обе встречи между командами завершились вничью – 0:0. В дополнительное время игрокам также не удалось выявить победителя, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты румынского клуба – 3:1.

BREAKING: Here's the video of the crazy incidents in Craiova, where Northern Irish ref Hunter was hit in the head by a lighter, after a flare exploded right next to him. He went off injured. Game was seconds away from getting called off, but the local police couldn't... pic.twitter.com/gpW0RAzh6k