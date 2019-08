«Нефтчи» – Туле: Не расстраивайтесь, вы не единственный «Арсенал», кто проиграл в Баку

«Нефтчи» написал в твиттере сообщение тульскому «Арсеналу» после ответного матча команд (3:0) во втором квалификационном раунде Лиги Европы на «Баксель Арене» в Баку.

«Не расстраивайтесь, вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году. Не так ли, лондонский «Арсенал»? Удачной дороги и мягкой посадки, друзья».

Well, don't you feel down, @pfc_arsenal. You're not the only Arsenal who has lost in Baku this year. Right, @Arsenal?



Удачной дороги и мягкой посадки, друзья.