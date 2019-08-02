«Нефтчи» – Туле: Не расстраивайтесь, вы не единственный «Арсенал», кто проиграл в Баку Твиттер вице-чемпионов Азербайджана оставил сообщение «Арсеналу».

Загрузка...

«Нефтчи» написал в твиттере сообщение тульскому «Арсеналу» после ответного матча команд (3:0) во втором квалификационном раунде Лиги Европы на «Баксель Арене» в Баку.

«Не расстраивайтесь, вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году. Не так ли, лондонский «Арсенал»? Удачной дороги и мягкой посадки, друзья».

Well, don't you feel down, @pfc_arsenal. You're not the only Arsenal who has lost in Baku this year. Right, @Arsenal?



Удачной дороги и мягкой посадки, друзья. — Neftçi PFK (@PFC_Neftchi) August 1, 2019

Накануне «Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы. В третьем квалификационном раунде вице-чемпионы Азербайджана сыграют с «Бней Иегудой» из Израиля.

Напомним, в мае «Арсенал» (Лондон) потерпел поражение от «Челси» (1:4) в финале Лиги Европы на Олимпийском стадионе в Баку.