«Нефтчи» – Туле: Не расстраивайтесь, вы не единственный «Арсенал», кто проиграл в Баку

«Нефтчи» написал в твиттере сообщение тульскому «Арсеналу» после ответного матча команд (3:0) во втором квалификационном раунде Лиги Европы на «Баксель Арене» в Баку.
«Не расстраивайтесь, вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году. Не так ли, лондонский «Арсенал»? Удачной дороги и мягкой посадки, друзья».
Накануне «Арсенал» крупно проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы. В третьем квалификационном раунде вице-чемпионы Азербайджана сыграют с «Бней Иегудой» из Израиля.
Напомним, в мае «Арсенал» (Лондон) потерпел поражение от «Челси» (1:4) в финале Лиги Европы на Олимпийском стадионе в Баку.
Тайм позора в Баку. «Арсенал» вылетел из Лиги ЕвропыУступив «Нефтчи» с крупным счетом в ответном поединке в гостях, команда Игоря Черевченко не смогла пробиться в третий квалификационный раунд Лиги Европы.
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