Хавбек «Интера» Наингголан перешел в «Кальяри» (фото)

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан вернулся в «Кальяри», о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что 31-летний футболист будет выступать за новую команду на правах годичной аренды.

В минувшем сезоне хавбек «нерадзурри» отыграл 36 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

По слухам, его уход инициировал новый наставник «Интера» Антонио Конте.

DONE DEAL: @CagliariCalcio have confirmed the signing of Radja Nainggolan from Inter Milan on a season-long loan. pic.twitter.com/EhqYLkWBic