Хавбек «Интера» Наингголан перешел в «Кальяри» (фото)

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан вернулся в «Кальяри», о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, что 31-летний футболист будет выступать за новую команду на правах годичной аренды.
В минувшем сезоне хавбек «нерадзурри» отыграл 36 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.
По слухам, его уход инициировал новый наставник «Интера» Антонио Конте.
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