Хавбек «Интера» Наингголан перешел в «Кальяри» (фото) - Советский спорт
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05 августа 2019 16:34ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Интера» Наингголан перешел в «Кальяри» (фото)

Ранее сообщалось, что бельгиец получил предложение от «Зенита».

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Наингголан вернулся в «Кальяри», о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что 31-летний футболист будет выступать за новую команду на правах годичной аренды.

В минувшем сезоне хавбек «нерадзурри» отыграл 36 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевых передачи.

По слухам, его уход инициировал новый наставник «Интера» Антонио Конте.

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