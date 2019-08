«Уотфорд» объявил о переходе Уэлбека (фото)

Форвард лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек покинул столичный клуб на правах свободного агента.

Сегодня, 7 августа, он подписал трехлетнее соглашение с «Уотфордом».

28-летний воспитанник «МЮ» перебрался на «Эмирейтс» летом 2014 года. За это время он провел 126 матчей, забил 32 гола и отдал 15 голевых передач.

Добавим, что в минувшем сезоне «Уотфорд» занял 11-е место в таблице АПЛ.

We're delighted to confirm the signing of @England international @DannyWelbeck on a free transfer 🖋️ pic.twitter.com/5S1Lcx7u1C