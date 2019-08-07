«Уотфорд» объявил о переходе Уэлбека (фото)

Форвард лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек покинул столичный клуб на правах свободного агента.
Сегодня, 7 августа, он подписал трехлетнее соглашение с «Уотфордом».
28-летний воспитанник «МЮ» перебрался на «Эмирейтс» летом 2014 года. За это время он провел 126 матчей, забил 32 гола и отдал 15 голевых передач.
Добавим, что в минувшем сезоне «Уотфорд» занял 11-е место в таблице АПЛ.
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