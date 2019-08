Кэрролл на правах свободного агента вернулся в «Ньюкасл»

Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний форвард подписал с клубом однолетний контракт.

Напомним, что прошлый сезон Кэрролл провел в «Вест Хэме», за который провел 12 матчей.

Добавим, что бывший нападающий сборной Англии является воспитанником академии «Ньюкасла» и выступал за основную команду с июля 2006 года. В январе 2011 года форвард перешел в «Ливерпуль».

We're delighted to confirm that Andy Carroll has returned to Newcastle United and signed an initial one-year deal with the club.



More: https://t.co/o2xGV7H8iv #NUFC pic.twitter.com/yYLWjTraU4