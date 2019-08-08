Кэрролл на правах свободного агента вернулся в «Ньюкасл»

Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний форвард подписал с клубом однолетний контракт.
Напомним, что прошлый сезон Кэрролл провел в «Вест Хэме», за который провел 12 матчей.
Добавим, что бывший нападающий сборной Англии является воспитанником академии «Ньюкасла» и выступал за основную команду с июля 2006 года. В январе 2011 года форвард перешел в «Ливерпуль».
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