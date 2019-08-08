Кэрролл на правах свободного агента вернулся в «Ньюкасл» - Советский спорт
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08 августа 2019 19:40Футбол

Кэрролл на правах свободного агента вернулся в «Ньюкасл»

Нападающий Эндрю Кэрролл подписал соглашение с «Ньюкаслом».

Как сообщает пресс-служба клуба, 30-летний форвард подписал с клубом однолетний контракт.

Напомним, что прошлый сезон Кэрролл провел в «Вест Хэме», за который провел 12 матчей.

Добавим, что бывший нападающий сборной Англии является воспитанником академии «Ньюкасла» и выступал за основную команду с июля 2006 года. В январе 2011 года форвард перешел в «Ливерпуль».

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