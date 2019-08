Харри Магуайр об оскорблениях Погба: Остановите этих жалких троллей

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр отреагировал на расистские оскорбления в социальных сетях в адрес француза Поля Погба, который в матче второго тура премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1) не реализовал пенальти.

«Это отвратительно. Социальные сети должны что-то делать с этим. Каждый аккаунт должен подтверждать паспортом или водительским удостоверением.

Остановите этих жалких троллей, которые создают многочисленные аккаунты, чтобы оскорблять людей», – написал Магуайр в твиттере.

Disgusting. Social media need to do something about it... Every account that is opened should be verified by a passport/driving licence. Stop these pathetic trolls making numerous accounts to abuse people. @Twitter @instagram https://t.co/bzow073aTw