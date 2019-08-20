Харри Магуайр об оскорблениях Погба: Остановите этих жалких троллей - Советский спорт
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20 августа 2019 14:08ФутболЛипкин Антон

Харри Магуайр об оскорблениях Погба: Остановите этих жалких троллей

Француз не реализовал пенальти в ворота «Вулверхэмптона» и подвергся расистским оскорблениям.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр отреагировал на расистские оскорбления в социальных сетях в адрес француза Поля Погба, который в матче второго тура премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1) не реализовал пенальти.

«Это отвратительно. Социальные сети должны что-то делать с этим. Каждый аккаунт должен подтверждать паспортом или водительским удостоверением.

Остановите этих жалких троллей, которые создают многочисленные аккаунты, чтобы оскорблять людей», – написал Магуайр в твиттере.

Напомним, Погба заработал пенальти на 68-й минуте при счете 1:1, но не смог переиграть португальца Руя Патрисиу. После игры француз подвергся оскорблениям в социальных сетях.

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