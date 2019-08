«Барселона» открыла статую Кройфа

На церемонии открытия присутствовали его вдова Дэнни и сын Жорди.

Постамент украшает фраза великого полузащитника «Выходи на поле и наслаждайся».

Кройф – восьмикратный чемпион Голландии, чемпион Испании и победитель трех Кубков европейских чемпионов.

Кройф скончался в марте 2016 года от рака.

🔊 Jordi Cruyff: «This statue brings pleasure and pride to the whole family. We would ~* to thank everyone who made it possible. And it is in a very special place for him, where he spent a lot of time as a player and manager” pic.twitter.com/UmL7qgGEdz