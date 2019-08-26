«Барселона» открыла статую Кройфа Около стадиона «Камп Ноу» в Барселоне появилась статуя легендарного футболиста Йохана Кройфа.

На церемонии открытия присутствовали его вдова Дэнни и сын Жорди.

Постамент украшает фраза великого полузащитника «Выходи на поле и наслаждайся».

Кройф – восьмикратный чемпион Голландии, чемпион Испании и победитель трех Кубков европейских чемпионов.

Кройф скончался в марте 2016 года от рака.