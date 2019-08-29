Неймар тренируется с «ПСЖ» (фото) Нападающий «ПСЖ» Неймар приступил к тренировкам с клубом, сообщает Get French Football.

Ранее он был отстранен от занятий из-за желания перейти в «Барселону» и уже пропустил три встречи чемпионата Франции.

Сегодня известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Барселона» договорилась с «ПСЖ» о возвращении Неймара.