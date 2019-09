Фернандо Льоренте: В моем сердце всегда будет место для «Тоттенхэма» и его болельщиков

Форвард Фернандо Льоренте после подписания контракта с «Наполи» поблагодарил болельщиков «Тоттенхэма», в составе которого он провел два года.

«После двух замечательных сезонов сегодня я говорю «до свидания» «Тоттенхэму». Мне было приятно надевать эту футболку. И куда бы я ни перешел, в моем сердце всегда будет место для «Тоттенхэма» и его болельщиков. Желаю вам всего наилучшего в этом сезоне и в будущем. Спасибо», – написал 34-летний испанец в твиттере.

After two wonderful seasons, today I say goodbye to Tottenham. It was a pleasure to wear this shirt and wherever I go there will be always a space in my heart for Tottenham and for their fans. I wish you all the best for this season and for the future! Thanks. #COYS💙 pic.twitter.com/M2ox8SYpUy