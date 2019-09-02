Фернандо Льоренте: В моем сердце всегда будет место для «Тоттенхэма» и его болельщиков

Форвард Фернандо Льоренте после подписания контракта с «Наполи» поблагодарил болельщиков «Тоттенхэма», в составе которого он провел два года.
«После двух замечательных сезонов сегодня я говорю «до свидания» «Тоттенхэму». Мне было приятно надевать эту футболку. И куда бы я ни перешел, в моем сердце всегда будет место для «Тоттенхэма» и его болельщиков. Желаю вам всего наилучшего в этом сезоне и в будущем. Спасибо», – написал 34-летний испанец в твиттере.
Напомним, Льоренте выступал за «шпор» с 2017 года. За два сезона он провел за команду 66 матчей, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.
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