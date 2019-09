Маркизио ведет переговоры с «Фламенго»

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру во «Фламенго», сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

#Flamengo is interested in Claudio #Marchisio (ex Juventus and Zenit) to replace Gustavo #Cuellar. Talks ongoing. #transfers