Маркизио ведет переговоры с «Фламенго» Итальянец стал свободным агентом после ухода из «Зенита».

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру во «Фламенго», сообщил в твиттере журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, 33-летний итальянец ведет переговоры со столичным клубом. Во «Фламенго» рассчитывают, что Маркизио сможет заменить колумбийца Густаво Куэльяра, который в субботу перешел в «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии.

Напомним, в июле «Зенит» расторг контракт с Маркизио за год до его окончания. В прошлом сезоне полузащитник провел 15 матчей за команду и забил два гола. Из-за травмы колена он не играл с февраля.

Добавим, что «Фламенго» лидирует в чемпионате Бразилии, имея одинаковое количество очков с занимающим второе место «Сантосом».