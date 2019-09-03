Серхио Рамос – Навасу: Нам будет не хватать тебя, брат Капитан «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи бывшему голкиперу команды Кейлору Навасу, накануне перешедшему в «ПСЖ».

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«Удачи, хотя тебе она не понадобится. Твой менталитет, твоя работа и твои человеческие качества говорят сами за тебя, куда бы ты ни пошел. Нам будет не хватать тебя, брат», - написал Рамос в своем Twitter.

Напомним, что 2 сентября, Навас подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 2023 года. Костариканец будет выступать за действующих чемпионов Франции под первым номером.