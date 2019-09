Серхио Рамос – Навасу: Нам будет не хватать тебя, брат

«Удачи, хотя тебе она не понадобится. Твой менталитет, твоя работа и твои человеческие качества говорят сами за тебя, куда бы ты ни пошел. Нам будет не хватать тебя, брат», - написал Рамос в своем Twitter.

Напомним, что 2 сентября, Навас подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 2023 года. Костариканец будет выступать за действующих чемпионов Франции под первым номером.

Mucha suerte, @NavasKeylor, aunque no te va a hacer falta. Tu mentalidad, tu trabajo y tu calidad humana hablan por ti allá donde vas. Se te va a echar de menos, bro.

Good luck, #KeylorNavas. You will be missed, bro.

¡#PuraVida siempre! pic.twitter.com/Ktzupe5fhv