Серхио Рамос – Навасу: Нам будет не хватать тебя, брат - Советский спорт
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03 сентября 2019 06:38Футбол

Серхио Рамос – Навасу: Нам будет не хватать тебя, брат

Капитан «Реала» Серхио Рамос пожелал удачи бывшему голкиперу команды Кейлору Навасу, накануне перешедшему в «ПСЖ».

«Удачи, хотя тебе она не понадобится. Твой менталитет, твоя работа и твои человеческие качества говорят сами за тебя, куда бы ты ни пошел. Нам будет не хватать тебя, брат», - написал Рамос в своем Twitter.

Напомним, что 2 сентября, Навас подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 2023 года. Костариканец будет выступать за действующих чемпионов Франции под первым номером.

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