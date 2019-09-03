Бендтнер стал игроком «Копенгагена»

Как сообщает пресс-служба датского клуба, соглашение с 31-летним форвардом подписано до конца 2019 года.
Напомним, что предыдущие полтора года Бендтнер выступал за норвежский «Русенборг». За это время он провел 86 матчей за команду во всех турнирах, записав на свой счет 35 забитых мячей и 13 голевых передач.
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