Эден Азар получил травму в сборной Бельгии - Советский спорт
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03 сентября 2019 20:31ФутболКоноплев Александр

Эден Азар получил травму в сборной Бельгии

Бельгия потеряла лидера.

Полузащитник «Реала» Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии перед матчами отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (6 сентября) и Шотландии (9 сентября). Как сообщает официальный твиттер «красных дьяволов», футболист получил травму.

Любопытно, но по этой же причине сборную покинул младший брат Эдена – полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар.

Сборная Бельгии играет в одной отборочной группе вместе со сборной России.

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