Эден Азар получил травму в сборной Бельгии

Полузащитник «Реала» Эден Азар покинул расположение сборной Бельгии перед матчами отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино (6 сентября) и Шотландии (9 сентября). Как сообщает официальный твиттер «красных дьяволов», футболист получил травму.

Любопытно, но по этой же причине сборную покинул младший брат Эдена – полузащитник дортмундской «Боруссии» Торган Азар.

Сборная Бельгии играет в одной отборочной группе вместе со сборной России.

