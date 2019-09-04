Эмре Джан: Буду продолжать сражаться за «Ювентус» на поле Немецкий полузащитник «Ювентус» Эмре Джан заявил, что сосредоточится на игре за туринский клуб.

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«Я всегда буду благодарен «Ювентусу» и тому, как клуб поддерживал меня с того момента, как я стал частью команды, и особенно в то время, когда я получил травму.

Из уважения к «Ювентусу» и моим товарищам по команде, чей успех всегда был моим главным приоритетом, я больше ничего не скажу и буду продолжать сражаться на поле. С уважением, Эмре», - написал хавбек в своем Twitter.

Напомним, что ранее в интервью немецкой Bild Эмре Джан резко отреагировал на информацию о том, что не попал в заявку туринского клуба в Лиге чемпионов, заявив, что покинул бы команду, если бы узнал об этом раньше.