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10 сентября 2019 10:15Футбол

Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити

Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер умер в отеле накануне игры с командой Гаити.

Как сообщает Twitter-аккаунт GOALs, в понедельник, 9 сентября, 31-летний голкипер умер от сердечного приступа в своем гостиничном номере.

В сборной Питер являлся сменщиком Элоя Рома из «Коламбус Крю», который после смерти партнера по команде выложил видео в Twitter, подписав его «Навсегда в наших сердцах, покойся с миром, легендарный Питер».

Добавим, что во вторник Кюрасао сыграет с командой Гаити в рамках группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ.

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