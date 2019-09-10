Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер умер в отеле накануне игры с командой Гаити.

Как сообщает Twitter-аккаунт GOALs, в понедельник, 9 сентября, 31-летний голкипер умер от сердечного приступа в своем гостиничном номере.

#RT @foetball247: Curaçao goalkeeper Jairzinho Pieter (31) dies of a heart attack in his hotel room ahead of their game against Haiti. #CONCACAFNationsLeague #HAIvCUW pic.twitter.com/2NgU2HmJDZ — GOALs (@Sports1RT) September 9, 2019

В сборной Питер являлся сменщиком Элоя Рома из «Коламбус Крю», который после смерти партнера по команде выложил видео в Twitter, подписав его «Навсегда в наших сердцах, покойся с миром, легендарный Питер».

RIP Jarzinho Pieter #22 🙏🏾🇨🇼 pic.twitter.com/FU7k6dFdd1 — Eloy Room (@EloyRoom) September 9, 2019

Добавим, что во вторник Кюрасао сыграет с командой Гаити в рамках группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ.