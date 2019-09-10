Голкипер сборной Кюрасао умер перед игрой с Гаити

Как сообщает Twitter-аккаунт GOALs, в понедельник, 9 сентября, 31-летний голкипер умер от сердечного приступа в своем гостиничном номере.
В сборной Питер являлся сменщиком Элоя Рома из «Коламбус Крю», который после смерти партнера по команде выложил видео в Twitter, подписав его «Навсегда в наших сердцах, покойся с миром, легендарный Питер».
Добавим, что во вторник Кюрасао сыграет с командой Гаити в рамках группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ.
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