Тер Штеген сравнялся с Пятовым по отраженным пенальти в Лиге чемпионов Немец не позволил забить Ройсу из «Боруссии».

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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отразил свой четвертый из шести пенальти в матчах Лиги чемпионов.

Во вторник 27-летний немец не позволил забить полузащитнику «Боруссии» (Дортмунд) Марко Ройсу в матче команд (0:0) в первом туре группового этапа на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Германии.

4 - @mterstegen1 has saved four of the six penalties he has faced in #UCL. Since the beginning of detailed data collection in 2003-04, no other keeper has saved more (Pyiatov also 4). Wall. #BVBFCB pic.twitter.com/oT8mVVgP2H — OptaFranz (@OptaFranz) September 17, 2019

На 57-й минуте главный арбитр Овидиу Хацеган из Румынии назначил пенальти в ворота каталонцев за фол защитника «Барселоны» Нелсона Семеду на полузащитнике «Боруссии» Джейсоне Санчо. Однако тер Штеген не позволил своим соотечественникам выйти вперед.

Таким образом, тер Штеген сравнялся с голкипером «Шахтера» Андреем Пятовым, у которого также четыре отраженных пенальти в Лиге чемпионов, и теперь делит с ним первое место по этому показателю.