Тер Штеген сравнялся с Пятовым по отраженным пенальти в Лиге чемпионов

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отразил свой четвертый из шести пенальти в матчах Лиги чемпионов.

Во вторник 27-летний немец не позволил забить полузащитнику «Боруссии» (Дортмунд) Марко Ройсу в матче команд (0:0) в первом туре группового этапа на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Германии.

4 - @mterstegen1 has saved four of the six penalties he has faced in #UCL. Since the beginning of detailed data collection in 2003-04, no other keeper has saved more (Pyiatov also 4). Wall. #BVBFCB pic.twitter.com/oT8mVVgP2H