Тер Штеген сравнялся с Пятовым по отраженным пенальти в Лиге чемпионов

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отразил свой четвертый из шести пенальти в матчах Лиги чемпионов.
Во вторник 27-летний немец не позволил забить полузащитнику «Боруссии» (Дортмунд) Марко Ройсу в матче команд (0:0) в первом туре группового этапа на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Германии.
На 57-й минуте главный арбитр Овидиу Хацеган из Румынии назначил пенальти в ворота каталонцев за фол защитника «Барселоны» Нелсона Семеду на полузащитнике «Боруссии» Джейсоне Санчо. Однако тер Штеген не позволил своим соотечественникам выйти вперед.
Таким образом, тер Штеген сравнялся с голкипером «Шахтера» Андреем Пятовым, у которого также четыре отраженных пенальти в Лиге чемпионов, и теперь делит с ним первое место по этому показателю.
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