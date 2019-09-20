Холанд – лучший игрок недели в Лиге чемпионов Норвежский форвард австрийского «РБ Зальцбурга» Эрлинг Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Генком» (6:2) 19-летний нападающий записал на свой счет три забитых мяча .

Добавим, что в число претендентов на награду также попали голкипер Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), полузащитник Анхель Ди Мария «ПСЖ») и форвард Мислав Оршич «(«Динамо» Загреб).