Холанд – лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зальцбургом» и «Генком» (6:2) 19-летний нападающий записал на свой счет три забитых мяча .

Добавим, что в число претендентов на награду также попали голкипер Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), полузащитник Анхель Ди Мария «ПСЖ») и форвард Мислав Оршич «(«Динамо» Загреб).

👑 Congratulations to Erling Haaland: @RedBullSalzburg's hat-trick hero is Player of the Week! 👏👏👏 #POTW | @FTBSantander