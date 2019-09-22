Гол Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Монреаль» «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Монреаль Импэкт» в домашнем матче регулярного чемпионата MLS со счетом 2:1.

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В составе «Гэлакси» голами отметились Златан Ибрагимович (31-я минута) и Уриэль Антуна (50). У «Импэкт» отличился Ласси Лаппалайнен.

Отметим, что это 27-й забитый мяч шведского форварда в 26 матчах чемпионата.

После этой победы «Лос-Анджелес» набрал 48 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с 37 очками занимает девятое место на «Востоке».