Гол Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Монреаль»

В составе «Гэлакси» голами отметились Златан Ибрагимович (31-я минута) и Уриэль Антуна (50). У «Импэкт» отличился Ласси Лаппалайнен.

Отметим, что это 27-й забитый мяч шведского форварда в 26 матчах чемпионата.

После этой победы «Лос-Анджелес» набрал 48 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Монреаль» с 37 очками занимает девятое место на «Востоке».

