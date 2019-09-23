Неймар не вошел в команду года по версии ФИФА

Сегодня, 23 сентября в Милане (Италия) стал известен состав символической сборной 2019 года по версии ФИФА. Он выглядит следующим образом:
Алиссон («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Эден Азар («Челси» / «Реал»), Лука Модрич («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Гусев станет звездой, Гавриков – защитником топ-6. «Новые русские» в НХЛ «Советский спорт» оценивает перспективы русских игроков, которые проведут свой первый сезон за океаном. 23.09.2019 17:00 Хоккей Костяев Иван Виктор Гончаренко: Чалову попали по носу? Это не то, что у Сигурдссона было После домашней победы (3:2) над «Краснодаром» в поединке 10-го тура чемпионата РПЛ на вопросы журналистов ответил главный тренер ЦСКА. 22.09.2019 22:45 Футбол Мощенко Захар Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Валерий Шмаров: «Спартак», хватит катать яйца поперек поля, бейся! Знаменитый в прошлом форвард красно-белых не уверен, что отставка Олега Кононова поможет команде выбраться из кризиса, ответственность за который с главным тренером должны разделить игроки. 23.09.2019 08:00 Футбол Артамонов Антон Евгений Ловчев: Федун непредсказуем – проиграет «Спартак» КАМАЗу, и Кононову укажут на дверь Обозреватель «Советского спорта» – о поражении «Спартака» от «Уфы» в 10-м туре РПЛ. 23.09.2019 19:00 Футбол Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий Принцесса стала королевой. Трусова отобрала мировые рекорды у Загитовой 15-летняя россиянка Александра Трусова выиграла свой первый же «взрослый» турнир с двумя рекордами мира. 21.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий