Неймар не вошел в команду года по версии ФИФА

Сегодня, 23 сентября в Милане (Италия) стал известен состав символической сборной 2019 года по версии ФИФА. Он выглядит следующим образом:

Алиссон («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Эден Азар («Челси» / «Реал»), Лука Модрич («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

