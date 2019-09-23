Неймар не вошел в команду года по версии ФИФА - Советский спорт
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23 сентября 2019 23:19ФутболГичунцев Артур

Неймар не вошел в команду года по версии ФИФА

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 23 сентября в Милане (Италия) стал известен состав символической сборной 2019 года по версии ФИФА. Он выглядит следующим образом:

Алиссон («Ливерпуль»), Марсело («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос («Реал»), Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»), Эден Азар («Челси» / «Реал»), Лука Модрич («Реал»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

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