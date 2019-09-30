Месси и Дембеле работали в общей группе перед матчем против «Интера» (фото) - Советский спорт
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30 сентября 2019 14:42ФутболГичунцев Артур

Месси и Дембеле работали в общей группе перед матчем против «Интера» (фото)

Встреча состоится 2 октября на «Камп Ноу» и стартует в 22.00 мск.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник Усман Дембеле провели часть тренировки в общей группе, о чем информирует пресс-служба каталонского клуба.

32-летний аргентинец пропустил субботний матч с «Хетафе» из-за травмы бедра. Его одноклубник также не сыграл в этом поединке.

Добавим, что матч с «Интером» футболисты испанского клуба проведут во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

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