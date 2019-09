Месси и Дембеле работали в общей группе перед матчем против «Интера» (фото)

Капитан «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник Усман Дембеле провели часть тренировки в общей группе, о чем информирует пресс-служба каталонского клуба.

32-летний аргентинец пропустил субботний матч с «Хетафе» из-за травмы бедра. Его одноклубник также не сыграл в этом поединке.

Добавим, что матч с «Интером» футболисты испанского клуба проведут во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

📍 Ciutat Esportiva



⚽ Leo #Messi y @Dembouz train for part of the session with the group 💪👏



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/2MD1bITXnX