Месси и Дембеле работали в общей группе перед матчем против «Интера» (фото) Встреча состоится 2 октября на «Камп Ноу» и стартует в 22.00 мск.

Загрузка...

Капитан «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник Усман Дембеле провели часть тренировки в общей группе, о чем информирует пресс-служба каталонского клуба.

32-летний аргентинец пропустил субботний матч с «Хетафе» из-за травмы бедра. Его одноклубник также не сыграл в этом поединке.

Добавим, что матч с «Интером» футболисты испанского клуба проведут во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.