«Динамо» (Загреб) побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

«Динамо» (Загреб) потерпело поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Таким образом, чемпионы Хорватии продлили свою серию из поражений в гостях в Лиге чемпионов, которая теперь составляет 13 матчей. По этому показателю «Динамо» вышло на единоличное первое место в истории, опередив московский «Спартак».

❌ - Dinamo Zagreb have become the first team to lose 13 consecutive Champions League away matches. Previously, they shared the record of 12 CL away defeats in a row with Spartak Moskva. #MCIDZG #UCL