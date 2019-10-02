«Динамо» (Загреб) побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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02 октября 2019 13:10ФутболЛипкин Антон

«Динамо» (Загреб) побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов

Команда проиграла 13 подряд матчей в гостях.

«Динамо» (Загреб) потерпело поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов на «Этихад Стэдиум» в Манчестере.

Таким образом, чемпионы Хорватии продлили свою серию из поражений в гостях в Лиге чемпионов, которая теперь составляет 13 матчей. По этому показателю «Динамо» вышло на единоличное первое место в истории, опередив московский «Спартак».

Напомним, в матче с «Манчестер Сити» голы забили Рахим Стерлинг и Филип Фоден.

В третьем туре 22 октября «Динамо» также в гостях сыграет с «Шахтером». После двух туров команда набрала три очка и занимает второе место в группе C.

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