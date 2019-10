Клопп и Лэмпард претендуют на звание лучшего тренера премьер-лиги в сентябре

Премьер-лига назвала номинантов на звание лучшего тренера премьер-лиги в сентябре.

В число номинантов вошли:

– Эдди Хау («Борнмут»): в сентябре «вишни» победила «Эвертон» (3:1) и «Саутгемптон» (3:1) и сыграла вничью с «Вест Хэмом» (2:2);

– Юрген Клопп («Ливерпуль»): в сентябре «красные» выиграли все матчи в чемпионате – у «Ньюкасла» (3:1), «Челси» (2:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:0);

– Фрэнк Лэмпард («Челси»): в сентябре «синие» нанесли поражение «Вулверхэмптону» (5:2) и «Брайтону» (2:0) и проиграли «Ливерпулю» (1:2);

– Брендан Роджерс («Лестер»): в сентябре «лисы» проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:1) и победили «Тоттенхэм» (2:1) и «Ньюкасл» (5:0).

